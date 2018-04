Fire borgmestre inviterer energiminister til møde om strømmotorvej

Videbæk: På et informationsmøde onsdag aften arrangeret af Energinet om den kommende strømmotorvej afslørede Ringkøbing-Skjerns borgmester Hans Østergaard (V), at de berørte kommuner nu danner fælles front for at få jordlagt de planlagte luftledninger.

Hans Østergaard fortalte, at borgmestrene i Tønder, Esbjerg, Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner torsdag udsender en fælles pressemeddelelse med en invitation til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

- Borgmestrene anerkender, at der er et behov, som skal løses, men vi inviterer energiministeren herover for at gå en tur med os i det vestjyske landskab, så vi kan gøre opmærksom på, hvad der bekymrer os. Med invitationen ønsker vi at bidrage til, at politikerne på Christiansborg har det bedst mulige beslutningsgrundlag. Der er tale om et omfattende projekt, som vil få stor betydning for mange menneskers hverdag, så det er vigtigt at få alle relevante synspunkter frem, sagde borgmester Hans Østergaard.

Samtidig fortalte viceborgmester Søren Elbæk (S), at han vil tage kontakt til Holstebro-borgmester H.C. Østerby for at få ham med i invitationen til energiministeren.

Ringkøbing-Skjern Kommune er på vej med en indsigelse, der forlanger hele anlægget jordlagt gennem kommunen. Karsten Filsø, formand for teknik- og miljøudvalget i Holstebro Kommune oplyste på mødet, at også Holstebro tilslutter sig kravet om en total jordkabel-løsning. Dermed er der fælles kommunalt fodslag langs hele projektets 175 kilometer fra Idomlund til grænsen.