Fire borgere kan blive del af ny nationalpark-lobby

Skjern Å: Denne gang skal det lykkes at realisere Skjern Å Nationalpark.

Det mener byrådet, som nu nedsætter et spritnyt nationalparkudvalg, der skal på lobbyarbejde, så området ved Skjern Å bliver Danmarks nationalpark nummer seks.

Opgaven bliver ikke bare lagt i hænderne på politikere og foreninger. Også fire borgere kan få plads i udvalget. Det er nemlig besluttet at give alle med interesse for nationalparken mulighed for at skrive en ansøgning.

- For at vi politikere ikke bare skal udpege de borgere, der skal med i udvalget, har vi besluttet at bede folk henvende sig til os og begrunde, hvorfor de mener, at de skal være med i arbejdet. Vi har en forventning om, at det er folk, der brænder for nationalparken, siger borgmester Hans Østergaard (V).

Er der foreninger, som mener, at de burde være en del af udvalget, er de også velkomne til at sende en ansøgning, oplyser borgmesteren.

Tidligere byrådsmedlem og forkæmper for nationalparken Claus Meiner fra Tarm er begejstret for det nye tiltag.

- Det er fantastisk, at der nu endelig begynder at ske noget, så vi kan få den nationalpark. Det er en fremragende idé at give borgere en plads i udvalget. Det giver andre end Tordenskjolds soldater en mulighed for at være med, siger han.

Selv om Claus Meiner gerne tager endnu en tørn for nationalparken, så regner han dog ikke med at sende en ansøgning.

- Jeg slæber så meget fra tidligere med mig, at jeg nok ikke er den rette. Men jeg kender nogen, som jeg vil anbefale at søge, siger han.

Claus Meiner håber, at ansøgningsrunden vil få mange folk på banen.

- Jeg har sagt det før. Det kan kun gå for langsomt med den nationalpark. Med lokal opbakning er jeg sikker på, at det nok skal kunne lade sig gøre at overbevise folkene på Christiansborg, siger nationalparktilhængeren.

Hvis Skjern Å Nationalpark skal blive til virkelighed, kræver det en ændring af nationalparkloven.

Ringkøbing-Skjern Kommune har foreløbigt etableret et sekretariat og øremærket 1,9 millioner til arbejdet for nationalparken.