SKJERN: Fire unge mennesker blev natten til fredag sendt hjem af politiet, fordi de to gange var årsag til, at der blev klaget over deres opførsel. Første gang var i Østergade i Skjern ved halv tre-tiden, men da politiet kom frem, var de unge mennesker ikke i nærheden. Lidt senere på natten, omkring kl. 03.15, blev der dog atter ringet efter ordensmagten. Denne gang var der tumult i Skolebyen, hvor politiet mødte tre unge mænd og en kvinde fra Tarm, Lønborg og Fiskbæk i alderen fra 21 til 27 år. De blev alle fire bortvist fra stedet.