Fire bands er på plakaten til Musik i Fredsskoven

SKJERN: Traditionen tro arrangerer Skjern Festuge friluftskoncerten Musik i Fredsskoven, der finder sted lørdag den 23. juni mellem klokken 14 og 00.30.

Arrangørerne håber på godt vejr og forventer mellem 500 og 700 gæster til koncerten, der er gratis at deltage i.

Det er en dag for hele familien, og mens de voksne hører musik, er der aktiviteter for børnene.

Restaurant Pakhuset har sørget for forplejningen, så der bliver mulighed for at købe mad og drikke.

Også musikalsk er der oplevelser for enhver smag. Hele fire bands er hyret ind for at spille i løbet af dagen.

Det første band på plakaten er Dan von Dan Dan, der er et lokalt band, som spiller til hvilken som helst begivenhed og spiller musik i alle genrer.

Herefter er det The BeaTrio, som spiller Beatles musik og formidler historien og lyden med stor kærlighed til vokalarrangementerne.

Tredje band er Cocktail Hounds, som leverer den bedste musik fra 60'erne og videre op gennem årtierne, blandet med de nyeste hits, og det gør Cocktail Hounds til en dejlig blanding af rock, pop, blues, soul og folk.

Mads og Simon med band slutter af på scenen, og det er et særdeles kendt band i Skjern og omegn, som spiller mange steder. Bandet er på fem medlemmer, og består af Jeppe Runge Sørensen, Morten Juul Iversen, Adam Møllgaard Henriksen, Mads Pontoppidan og Simon Vang Andersen.