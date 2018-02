Fint at starte med to point i Holstebro

Holstebro: Cheftræner Ole Nørgaard havde ærgret sig vildt, hvis Skjern havde sat point til i Holstebro.

- Havde vi gjort det, havde det været vores egen skyld, sagde en lettet Ole Nørgaard.

Han havde set en kamp med for mange fejl, for mange afbrændere, for mange forkerte valg.

- Det kan godt hænge sammen med, at det var den første rigtige kamp efter en lang pause. Men jeg ser det nu også som en reaktion på, at det var forholdsvis let for os at komme foran i starten. Det var som om, det tog skarpheden ud af vort spil. Indspil var satsede, afleveringer var uskarpe nogle gange, koncentrationen var ikke høj nok i afslutningerne. Ved at lave de ting inviterede vi TTH Holstebro tilbage ind i kampen, forklarede Ole Nørgaard.

TTH Holstebro ændrede forsvar, så de blev mere offensive. Men det var ikke det, der fik den store betydning efter Ole Nørgaards mening, for Skjern blev jo ved med at skabe fine muligheder.

Han indrømmede, at Skjern var pressede i slutfasen, hvor han trak det taktiske kort med at spille med syv mand i angrebet.

- Vi snakkede om det langt tidligere, og vi havde flere varianter. Vi fandt åbenbart den rigtige variant frem. Det har tidligere været et godt våben for os. Vi har ikke spillet det så meget i denne sæson, og vi har ikke trænet det så meget igen. Det er et af de punkter, vi skal skærpe os på, sagde Ole Nørgaard.

Bagud med to mål kort før tid kunne det godt være gået galt.

- Hatten af for spillernes fight og tro på tingene. Stor ros til Kasper Søndergaard for at tage ansvar og være utroligt skarp, da det hele skulle afgøres, lød det fra træneren.

Han var glad for at få den første kamp efter pausen overstået med to point i bagagen.

- Det var en fin måde at komme i gang på. Det er ikke let at få to point med hjem fra Holstebro, så det skal vi glæde os over. Nu skal vi spille os til noget mere timing i løbet af de næste kampe, så vi kan holde fast i toppen, sagde Ole Nørgaard.