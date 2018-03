Finderup Efterskole får grønt lys til millionudvidelse

Finderup: Der skal være plads og luft til eleverne på Finderup Efterskole.

Derfor ansøgte skolen i slutningen af januar om en landzonetilladelse hos kommunen, da de gik med planer om udvidelse. Ansøgningen blev godkendt på et møde onsdag eftermiddag, og Finderup Efterskole får dermed lov til at udvide. Det til stor glæde for forstander Allan Trelborg:

- Det er vi naturligvis rigtig glade for. Det har været vigtigt for os at få tilladelse, da en udvidelse er med til at give luft til undervisningen og mere plads til vores elever, siger han.