Finansminister afviser at give garanti for 2+1-vej

Finansminister Kristian Jensen (V) lyttede endnu en gang til argumenterne for en 2+1-vej til Ringkøbing. Folketingskandidat Kenneth Mikkelsen (V) fik dog ingen løfter i denne omgang. Foto: Jørgen Kirk

Selv om der netop er sat penge af til en VVM-undersøgelse af en tresporet vej fra Ringkøbing til Herning, bliver vejen ikke automatisk til noget. Vi skal sikre, at projektet ikke ryger i syltekrukken, mener V-folketingskandidat.

Ringkøbing-Skjern: De lokalpolitiske arme var helt oppe over hovedet, da det i december lykkedes at få 2+1-vejen mellem Ringkøbing og Herning på finansloven. De 18 millioner kroner til en VVM-undersøgelse er dog ingen garanti for mere vestjysk asfalt, fastslog finansminister Kristian Jensen (V) under et besøg i Ringkøbing-Skjern mandag. - Virkeligheden er desværre sådan, at der er rigtig mange vejønsker. Derfor kan jeg ikke gå ud og love noget som helst. Min opgave bliver at få posen med penge til at blive stor nok, så vi kan realisere så mange projekter, som muligt, lød det fra finansministeren.

Foto: Jørgen kirk Folketingskandidat Kenneth Mikkelsen (V) mener, der er brug for vedholdenhed, hvis 2+1-vejen ikke skal ryge i den politiske syltekrukke. Foto: Jørgen Kirk

Gode argumenter Kristian Jensen var inviteret en tur på de vestjyske veje af Venstres nye folketingskandidat i Ringkøbing-kredsen, Kenneth Mikkelsen. Han er nemlig godt klar over, at 2+1-vejen endnu ikke er i hus. - Det er helt afgørende, at vi er vedholdende. Det er et projekt, som ikke må ende i den politiske syltekrukke. Derfor skal vi blive ved med at fortælle, hvorfor det er så vigtigt at få opgraderet vejstrækningen. Heldigvis har vi mange gode argumenter, siger han. Det seneste årti er trafikmængden vokset med 29 procent på strækningen. Store virksomheder som Vestas og Arla efterlyser bedre vejforhold, hvis virksomhederne skal udvikle sig, og så er der udsigt til mange nye turister i området, når Søndervig Feriepark med 500 huse og Nordeuropas største badeland samt oplevelsescentret Naturkraft åbner. Alt sammen noget, der presser den eksisterende landevej fra Herning. Finansministeren har hørt argumenterne før, og han mener overordnet, at der er brug for at investere i mere asfalt rundt om i landet. - Når vi skal i gang med vores kommende infrastrukturplan, så skal en større del af den gå til veje end tidligere. Det spiller godt sammen med vores ambitioner om mange flere grønne biler. Men jeg har altså ikke noget løfte med i ministerbilen denne gang, siger Kristian Jensen.

Tre ønsker Ministeren understreger at det udover gode argumenter ikke skader at dyrke sit netværk på Christiansborg, når man vil have noget igennem. Det er Kenneth Mikkelsen bevidst om. Derfor er han da også godt tilfreds med, at det lykkedes at få finansministeren til at tilbringe en del af sin første arbejdsdag efter nytår i Ringkøbing-Skjern. - Jeg har inviteret ministeren, netop fordi det er vigtigt, at beslutninger ikke bliver truffet fra et skrivebord i København, men med udgangspunkt i den virkelighed, vi har kigget på i dag, siger Kenneth Mikkelsen, der får opbakning fra ministeren. - Selvfølgelig betyder det noget at have set tingene med egne øjne, og jeg forstår godt ønsket om bedre vejforhold her i området, siger Kristian Jensen. Udover 2+1-vejen fik finansministeren også gentaget det lokale ønske om at få Naturkraft på finansloven, ligesom han blev opfordret til at gøre vejen fra Ringkøbing til Hvide Sande til statsvej.