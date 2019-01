Finansminister: Ringkøbing-Skjern skal være glad for ny erklæring med vindmøllebranchen

Ringkøbing-Skjern: Regeringen og repræsentanter fra vindmøllebranchen har torsdag underskrevet en hensigtserklæring, der ifølge regeringen skal "styrke og videreføre det stærke samarbejde mellem Danmark og den i dag globale vindenergibranche".

Regeringen understreger med hensigtserklæringen intentionen om fortsat at skabe rammer, der gør Danmark attraktiv som base for forskning og udvikling på vindenergiområdet og som den foretrukne landepartner for vindenergibranchen. Branchen vurderer, at den gennem årene har skabt omkring 33.000 job i Danmark.

Og hensigtserklæringen er noget navnlig Ringkøbing-Skjern Kommune skal notere sig med glæde, mener finansminister Kristian Jensen(V).

- Det er noget, vi skal være rigtigt glade for lokalt i Ringkøbing-Skjern med den store beskæftigelse inden for vindmølleindustrien. Erklæringen bekræfter, at der er tæt samarbejde mellem regeringen og vindmølleindustrien, hvor regeringen arbejder for at stille gode faciliteter til rådighed, så industrien fortsat vil investere i Danmark som stedet for udvikling og stedet med arbejdspladser, siger Kristian Jensen til Dagbladet.

Ringkøbing-Skjerns vindmølletæthed er større end de fleste andre kommuners, hvilket Kristian Jensen erkender har afstedkommet problemer for naboer til møller.

- Jeg havde gerne set de kystnære vindmøller flyttet længere ud på havet, men vi har haft diskussionen, og der var ikke politisk flertal, så det slag er tabt, desværre. Det vi så gjorde med Energiaftalen er at reducere antallet af møller, så vi sanerer i de mange gamle møller, som generer naboerne uden at producere meget strøm. Derfor bliver Energiaftalen omsat til, at der bliver markant færre møller, siger finansministeren.

Parterne tæller på branchesiden store spillere som Vestas, Siemens Gamesa, MHI Vestas, Ørsted og Vattenfall. De vil samtidig igennem strategiske og forretningsmæssige beslutninger søge at understøtte en fortsat udvikling af Danmark som teknologisk base for vindenergibranchen.

Som første konkrete projekt i relation til hensigtserklæringen har Lindø Offshore Renewables Center søgt om 50 millioner kroner fra staten til en ny stor testfacilitet for havvindmøller. Finansminister Kristian Jensen forsikrer, at regeringen vil se på ansøgningen med positive øjne.

Parterne opretter samtidig et dialogforum med årlige møder for at gøre status på de danske forhold for industrien og den fortsatte vækst i branchen.

- Danmark er et vindland, hvilket regeringen og Folketinget slog fast med Energiaftalens store ambitioner inden for både land- og havvind. Vi er den globale vindsektors fødested, og med den nye hensigtserklæring sikrer vi, at den nu fuldvoksne industri har de bedste vilkår for at forblive dansk, siger energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse.

Adm. direktør Jan Hylleberg, Vindmølleindustrien, siger, at erklæringen er et vigtigt skridt til at sikre, at rammerne for fortsat vækst er optimale i Danmark.

- Med en løbende dialog kan vi bedre sikre, at morgendagens vindmøller udvikles herhjemme, og her spiller strategi for storskalatest og adgang til prototype-testpladser en central rolle, siger han i en pressemeddelelse.