Kristendemokraternes absolutte topscorer Kristian Andersen blev noteret for 10.890 personlige stemmer. Det er 56 flere, end Esben Lunde Larsen (V) fik for fire år siden og flere end Venstres næstformand.

Tarm: Mens Kristian Andersen stadig er hårdt ramt af skuffelsen over, at det ikke lykkedes at få Kristendemokraterne tilbage i Folketinget, så kan han glæde sig over, at han personligt fik et fantastisk godt valg.

Med 10.890 personlige stemmer slog han ikke bare Esben Lunde Larsens rekordvalg fra 2015 med 56 stemmer. Han fik også flere stemmer end Venstres næstformand Kristian Jensen, der er noteret for 10.759 personlige stemmer.

Selv om Kristian Andersen ikke kan bruge det til så meget lige nu, så kan han kun opfatte den vestjyske opbakning som et gigantisk skulderklap.

Stemmeslugeren har endnu ikke gjort op, om han vil gøre endnu et forsøg på at hjælpe Kristendemokraterne tilbage til landspolitik. Men han var dog på valgnatten parat til at sige, at han fortsat tror på, at partiet har en fremtid - også på landsplan.