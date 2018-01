Festlig nytårskoncert i kulturhuset

Hemmet: Knap 150 mennesker deltog forleden i den 6. udgave af årets Nytårskoncert i Hemmet Aktivitets- og Kulturhus. Allerede en time før nytårskoncerten begyndte, var de første gæster klar ved indgangen. De ville være sikre på at få en god plads ved de opdækkede borde.

- Vi er så stolte over at kunne glæde så mange gæster så den gode tradition må vi hellere fortsætte med. Sådan en aften rammer vi det modne publikum. Vores ønske med kulturhuset er at kunne tilbyde forskellige aktiviteter, der rammer bredt hen over året, fortæller formand for Hemmet Aktivitets- & Kulturhus Niels Erik Mortensen.

Også i år var det et oplagt Skjern Salonorkester under ledelse af dirigent Flemming Nordenhof, der spillede op til sangerinde Tanja Kjær.