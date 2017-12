Festival spiller ud med de første trumfkort

Bork Havn Musikfestival har netop offentliggjort, at navne som Lars Lilholt, Carpark North og det nye stjerneskud Benal bliver at finde på næste års plakat.

Bork: Lars Lilholt har været med i gamet i rundt regnet 45 år, mens rapgruppen Benal har en tidslinje, der kan tælles på én hånd. Nu har de to navne det til fælles, at de i sommeren 2018 kommer til at optræde på den samme festivalplakat.

Det sker på Bork Havn Musikfestival, der netop har offentliggjort fem artister på næste års program. På den foreløbige liste står også Nik & Jay, Carpark North og tyske ItaloBrothers.

- Navnene falder fint i spænd med publikums ønsker. Vi vil gerne præsentere lidt nyt, lidt rock, rap og bands, som tidligere har samlet publikum til de store koncerter, siger Arne Enggaard Poulsen, der er presseansvarlig på den vestjyske festival.

I 2017-udgaven af Bork Havn Musikfestival scorede arrangørerne et gyldent pletskud med Gulddreng som repræsentant for de nye navne, mens forhåndsfavoritter som Kim Larsen, Gnags og Johnny Madsen også fik det store telt til at koge.