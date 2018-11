Festival dropper musik - men kun i navnet

For at holde trit med tiden skifter Bork Havn Musikfestival nu navn - til det kortere og mere mundrette Bork Festival.

Bork: Når Bork Havn Musikfestival i 2019 fejrer 40-års jubilæum, bliver det med et mere mundret navn på plakaten: Bork Festival.

- Der er flere grunde til, at festivalen nu skifter navn. Vi prøver hele tiden at følge med tiden og tænke nyt, og der ud over er vi jo for år tilbage flyttet væk fra selve havnen i Bork, siger formanden for festivalens bestyrelse, Martin Jensen, og tilføjer:

- Derfor mener vi, at det nu er tid til et mere fremtidssikret og enkelt udtryk, og her synes vi, at Bork Festival er meget passende i forhold til, hvor festivalen befinder sig nu.

Bork Festival vil stadig være tro mod sine rødder, og havnemiljøet forsvinder ikke fra festivalen trods navneændringen. Fyrtårnet, der siden 2012 har været et centralt pejle- og varemærke på festivalpladsen, får fremover en endnu mere fremtrædende rolle, mens en ellers velkendt måge som logo flyver lidt i baggrunden.