Festdag for ny brugs: - Der er kommet flere mennesker end der er indbyggere i Hemmet!

Fredag lukkede den gamle og nedslidte brugs på Gl. Landevej. Og udover at den nye butik, som også har et tankanlæg fra OK Benzin, er omtrent tre gange så stor med sine 450 kvadratmeter, så har den også fået en beliggenhed, som ikke er til at overse på Tarmvej 87, lige ud til landevejen.

Faktisk mente Lars Peter Brasen, der har været formand for Hemmet Brugsforening og nu er medlem af det lokale butiksråd under Nr. Nebel Brugsforening, at der kom flere mennesker, end der er indbyggere i Hemmet.

- Der er godt nok kommet mange. Det er ganske imponerende, sagde en glad Allan Knudsen, der er direktør for Nr. Nebel Brugsforening, som den nye butik på Tarmvej 87 for fremtiden hører under.

Dagli'Brugsen i Hemmet hører fremover under Nr. Nebel Brugsforening, der blandt andet også driver brugserne i Nr. Nebel, Tarm, Horne og Lyne, samt har flere OK-tankstationer. Allan Knudsen er direktør for Nr. Nebel Brugsforening. Hemmet Brugsforening er derfor nedlagt og medlemmer bliver i stedet en del af det lokale butiksråd, som hver enkelt brugs i Nr. Nebel Brugsforening har.

Alt vi skal bruge

- Allerede i sidste uge, inden vi åbnede, kom der flere turister og ville handle her, og vi håber også, at vi kan blive et pitstop for dem, der kommer ad den nye cykelsti, fortalte brugsuddeler Martin Hansen, der siden nytår har stået for at lukke den gamle brugs ned og åbne den nye.

Med mere plads er sortimentet også blevet udvidet og tæller blandt nu mere fersk kød, delikatesser, færdigretter, friskpresset juice og kolde vine.

- Det er så lækkert. Tænk, at vi ikke længere skal køre til Tarm eller Skjern for at handle. Nu kan vi få alt, hvad vi skal bruge her og hvis der mangler noget, kan vi bare sige det til uddeleren, sagde en glad Gitte Jacobsen, der fyldte indkøbsvognen op med flere gode tilbud og allerede havde bemærket, at der manglede økologisk skummetmælk i køleren.