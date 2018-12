Festaften i Ådum med Knud Brugs

Efter alle disse indtryk blev det tid for kaffe og snak rundt ved bordene om flere minder, inden Knud fortalte om de engelske flyvere, som forulykkede her i området.

Knud Mogensen fortalte om tiden under Anden Verdenskrig. Hans far Bertram Mogensen var brugsuddeler, og Knud gik i mellemskolen på VGT. I store træk fortsatte hverdagslivet forholdsvis normalt i de første krigsår indtil foråret 1944, hvor en tysk officer kom til hans far, som sad i sognerådet, med krav om plads til tyske soldater. De blev indkvarteret på skolen, i hotellets sal, og brugsen måtte huse 40 soldater. Det gjorde indtryk, da 15-16 årige østrigske drenge senere kom og fik militæruddannelse inden afrejse østpå.

Arkivleder Dagmar Vestergaard bød velkommen til 108 deltagere med tak til Knud Mogensen for bogen, og til arkivets formand Jens Lindby og arkivmedarbejder Karen Bjerregaard for redigering af stoffet.

Over 100 bøger er solgt

Bogen skildrer Knud Mogensens aktive liv. Som knapt syv-årig fik han arbejde efter skoletid på en gård i Strømmesbøl. Her lærte han landbruget at kende indefra, indtil han efter 5. klasse kom i mellemskolen i Tarm. Med handelsuddannelse og erfaring fra ind- og udland blev Knud uddeler efter sin far. Hans foretagsomhed har været ud over det sædvanlige, og biografien vil have almen interesse og være genkendelig læsning for mange fra Ådum.

Der blev solgt 80 bøger, som Knud signerede, og yderligere 30 var reserveret til senere afhentning. Bogen sælges hos Ådum Købmand og på Ådum Lokalarkiv.

/ Bodil