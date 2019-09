Feriepartner Bork Havn skifter ejer: Indehaver overdrager sit livsværk til sønnen

Bork Havn: I mere end 35 år har Birthe Høst været synonym med Feriepartner Bork Havn, men nu er det snart tid til et generationsskifte. Derfor overdrager hun ved årsskiftet sit livsværk, der også er kendt under navnet Bork Havn Feriehusudlejning A/S, til sin søn Morten Høst. Han overtager forretningen sammen med Jan Brusgaard.

Ud over Feriepartner Bork Havn er også Bork Havn Vikingegolf og ejendommen Kirkehøj 11A, hvorfra virksomheden drives, med i ejerskiftet. Birthe Høst er glad for, at virksomheden bliver på familiens hænder.

- Jeg har igennem længere tid overvejet at trække mig tilbage, og det er en personlig glæde for mig, at det nu er lykkedes mig at komme på plads med et generationsskifte med min egen søn, som i flere år har været i branchen, siger Birthe Høst i en pressemeddelelse fra Feriepartner Bork Havn.