Feriepark og Naturkraft topper to-do liste

Turismesatsning

Ringkøbing-Skjern Kommune har prioriteret fire strategiske projekter:



- Trafikal håndtering af projekter og udvikling på strækningen Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande - herunder Søndervig Feriepark.



- Naturkraft og tilhørende infrastruktur.



- Forbedring af fællesgodefaciliteter i forhold til turismen.



- Nationalpark Skjern Å.



Status på disse projekter er:



- At der er udarbejdet løsningskatalog for trafikken i Søndervig som grundlag for politisk behandling.



- At planlægningen af Naturkraft er på plads, og at der arbejdes med etableringen.



- At opgaven med fællesgoder - primært skiltning og toiletforhold - fortsat drøftes med henblik på at identificere det konkrete behov.



- At forarbejdet til Nationalpark Skjern Å skrider planmæssigt frem.