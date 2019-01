Feriepark i Søndervig koster 187 sommerhusgrunde andre steder

Ringkøbing-Skjern skal nu sløjfe 187 udlagte sommerhusgrunde i Bork, Skaven, Stauning og Vedersø Klit for at Søndervig Feriepark kan realiseres.

Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard (V) havde armene helt oppe over hovedet, da en politisk aftale på Christiansborg kort før jul gav kommunen 483 nye sommerhusgrunde til Søndervig Feriepark.

Men den politiske aftale har en bagside. For kommunen havde på forhånd tilbudt at sløjfe 187 allerede udlagte sommerhusgrunde ved kysten i en slags byttehandel.

Og nu skal økonomiudvalget så beslutte, hvilke grunde der fremover ikke må bygges sommerhuse på. Der er lagt op til, at politikerne skal beslutte om Søndervig Feriepark skal have tildelt alle de nye grunde - eller om projektet skal "nøjes" med 468 og at de sidste 15 skal tildeles Vedersø Klit.

Uanset hvilken løsning politikerne vælger, så kan ejerne af 62 udlagte sommerhusgrunde i Bork Havn, 15 i Skaven, 10 i Stauning Strand og et areal svarende til omkring 100 grunde på Vedersø Klit godt vinke farvel til udviklingsmulighederne af deres jord.

Da Ringkøbing-Skjern Kommune for over et år siden søgte om at få tildelt i alt 500 nye sommerhusgrunde i forbindelse med den store landsdækkende omplacerings-ordning hed det sig, at man selv skulle byde ind med et tilsvarende antal grunde. Det lykkedes i første omgang "kun" at finde 87. Siden valgte man at opgradere med arealet på Vedersø Klit.

Efterfølgende talte Dagbladet med tidligere landmand og indehaver af Bork Legeland, N.P. Enggård Poulsen, hvis sommerhusgrunde var udset til at blive sløjfet. Han var den gang chokeret over, at han skulle lægge jord til at Søndervig Feriepark kunne realiseres. Det var nemlig oprindeligt kommunen, der havde opfordret ham til at jorden udlagt hans jord til sommerhuse.

Grundejerne som nu må vinke farvel til sommerhusstatus på deres jord, får ingen erstatning for, at det fremover får status af naturområde.

Økonomiudvalget skal diskutere sagen om ombygning af sommerhusgrunde på sit møde tirsdag.