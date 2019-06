Femårig pige blev bidt af to løse hunde

SKJERN: En mor og hendes to mindre børn fik sig en voldsom forskrækkelse, da de kort før kl. 14.00 gik med barnevognen ad Fredensgade i Skjern. Moren skubbede barnevognen og havde den femårige pige ved siden af på fortovet, da to mellemstore hunde pludseligt kom løbende og angreb barnevognen, hvorefter de bed efter pigen. Hun blev bidt i låret og måtte tilses af en læge. Politiet er nu i gang med undersøge, hvor de to bidske hunde kom frem. Har man informationer i sagen, kan man kontakte politiet på tlf. 114.