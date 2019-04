Fem par dyre solbriller stjålet af to mænd

SKJERN: To mørklødede mænd i sorte læderjakker snød tirsdag en ekspedient hos Profil Optik i Østergade i Skjern. Den ældste af de to mænd, der har kort gråt hår, afledte ekspedientens opmærksomhed ved at stille spørgsmål, mens den unge mand tog fem par designersolbriller af det dyre mærke Tom Ford. Brillerne har i alt en værdi af 13.500 kroner. Tyveriet skete omkring kl. 14.40, og politiet vil gerne høre fra andre, som har set de to engelsktalende mænd og eventuelt ved, hvilken bil de kører i, og hvor de kan være kørt hen. Den ældste mand er 45-48 år og almindelig af bygning. Højden er 170-180 cm. og foruden den sorte læderjakke bar han mørke bukser og brune ruskindssko. Den unge mand er 20-23 år, 165-175 cm. høj og spinkel af bygning. Han har mellemlangt sort hår og bar ligeledes mørke bukser og sort læderjakke. Politiet kan kontaktes på tlf. 114.