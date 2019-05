Fem Tarmsogne på unik rejse: Skal se 2000 mennesker bringe historien om Jesus til live

Hver tiende år - og lige siden 1634 har indbyggerne i Oberammergau bragt Jesus til live i et kæmpe passionsspil. Tarm Pastorat inviterer nysgerrige med til byen, hvor man skal have boet i mindst tyve år for at kunne deltage på de skrå brædder.

Tarm: Det begyndte med en ide om en sognerejse - måske til Rom eller Færøerne. I stedet inviterer de fem menigheder i Tarm Pastorat nu på en helt speciel oplevelse, som man kun kan få hvert tiende år. Det fortæller Torben Christensen, der repræsenterer Egvad Menighedsråd, om turen, der udover en stor oplevelse har til formål at binde de fem menigheder i Tarm Pastorat sammen på tværs. Fællesskabstanken er stadig baggrunden, men Annette Vinther Mikkelsen, formand for Hoven Menighedsråd, havde hørt, at 2020 var året for det næste passionsspil i Oberammergau - og dertil går sognerejsen nu.

Kun lokale kræfter Det er kun hvert tiende år, at cirka 2000 indbyggere i Oberammergau lægger sig i selen for i fem fantastiske timer at gennemspille påskehistorien med Jesus indtog i Jerusalem, korsfæstelsen og opstandelsen. Og gæstestjerner er der ikke tale om: man skal have boet i Oberammergau mindst tyve år for at få lov at spille med. Derfor er det med at slå til, når chancen byder sig. Else Thorup fra Tarm Menighedsråd er rejseansvarlig på busturen til Oberammergau, der i alt varer fire dage. - Den første dag kører vi til Nördlingen ad det, der kaldes den "Romantiske Rute'" Tysklands ældste turistrute. Undervejs stopper vi blandt andet Rothenburg og Tauber, siger Else Thorup, der derfor lover, at der er andet på programmet end selve passionsspillet.

Skån os for pesten Der skal mindst tyve rejsedeltagere til, for at turen bliver til noget, men det tyder det allerede nu på, at den gør, lyder det fra arrangøren. Passionsspillet bliver oplevet fra overdækkede tilskuerpladser, men skuespillerne spiller i fri luft. Passionsspillet i Oberammergau har eksisteret siden 1634, hvor indbyggerne lovede Gud at opføre et skuespil hvert tiende år, hvis de blev skånet for pesten, der hærgede overalt. Det lyttede Vorherre tilsyneladende til, og i 2020 er det 42. gang, at det store spil, der altså kræver 2000 indbyggeres assistance, kan opleves i Tyskland.