Fem 180 meter høje testmøller på vej ved Sdr. Bork

Teknik- og miljøudvalget har modtaget ansøgning om grønt lys til at indlede planlægningsarbejdet for fem kæmpemøller tæt på grænsen til Varde.

SDR. BORK: Endnu et stort testmølleprojekt ser ud til at være på vej i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunen har modtaget en ansøgning om opstilling af fem testvindmøller med en totalhøjde på op til 180 meter placeret sydvest for Sdr. Bork; sagen behandles af teknik- og miljøudvalget på tirsdag.

Der er tale om et projekt, fremsendt af Sdr. Bork Vindkraft, der går ud på at udskifte 19 gamle vindmøller med fem testmøller på op til 180 meters højde og med en effekt på 4,2 MW pr. mølle.

Alle møllerne opstilles i samarbejde med Vestas som testmøller.

Projektet ved Sdr. Bork skal ses i sammenhæng med ansøgningen om at måtte opstille større testmøller i Lem Kær, som teknik- og miljøudvalget skal behandle samme dag.

I et brev til kommunen, dateret 17. maj, skriver Vestas Wind Systems således, at "det er af største vigtighed for Vestas' kommende 4MW-Mark3e mølletype, at Velling Mærsk og Sønder Bork testsites udvikles så hurtigt som overhovedet muligt".