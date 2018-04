Fedt med en masse ekstra arbejde

To kvartfinaler i Champions League og seks kampe i slutspillet alt sammen inden for en måneds tid giver stor travlhed på Skjern Håndbolds kontor, men de nyder det.

Skjern: Dønningerne efter Skjern Håndbolds sensationelle samlede sejr over Telekom Veszprem i Champions League er så småt ved at lægge sig.

Lige efter returkampen i Ungarn var reaktionerne overvældende. På alle platforme blev Skjern Håndbold fortjent lykønsket efter den fantastiske præstation. Og det var ikke bare i Danmark, Skjerns avancement i Champions League gav genlyd. Hele håndbold-Europa havde lagt mærke vestjydernes triumf.

- Markedsføringsmæssigt er det her meget større for både Skjern Håndbold, Skjern by og Ringkøbing-Skjern Kommune, end et dansk mesterskab eller en dansk pokaltitel er. Det her har givet genlyd alle vegne fra, siger Skjern Håndbolds formand Carsten Thygesen, der i samme ombæring roser trænerduoen Ole Nørgaard og Henrik Kronborg for arbejde af høj høj klasse mod Veszprem.

Pladsen i kvartfinalerne mod franske Nantes har givet ekstra travlhed på kontoret.

- Men det er da fedt. Selvfølgelig giver de to kampe mod Nantes ekstra arbejde. Men det er jo den slags arbejde, vi gerne vil have. Faktisk er det fantastisk, og et eller andet sted er det svært at forstå for os alle, der er så engagerede omkring Skjern Håndbold, siger Helle Gidsel, der er ansvarlig for event og marketing.

Hun havde en i forvejen presset kalender med seks kampe i slutspillet, der skal afvikles frem mod søndag den 6. maj.

Billetsalget til kampene i slutspillet blev skudt i gang torsdag klokken 10. Billetsalget til hjemmekampen mod Nantes starter onsdag den 11. april klokken 10. Det sker via Skjern Håndbolds hjemmeside. Billetpriserne til kampen mod Nantes bliver den samme som til hjemmekampen mod Veszprem.

- Vi har fire hjemmekampe inden for den næste måneds tid, og håbet er, at vi kan samle 12.000 tilskuere. Det er mange, men med det program vi kan fremvise, skal det være muligt, siger Carsten Thygesen.

Ved hjemmekampen mod TTH Holstebro kårer Skjern Håndbold årets talent hos både piger og drenge, mens man ved hjemmekampen mod Aarhus kan være med til at stemme på årets spiller i Skjern Håndbold.