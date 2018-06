Fattige litauere hverves til kriminalitet

Organiserede bander i Litauen sender små grupper til Danmark - og her til kommunen.

RINGKØBING-SKJERN: De seks litauiske mænd, der har været for retten for talrige tyverier i december, kommer fra Litauens næststørste by Kaunas. Det er et bynavn, som danske politifolk ofte støder på, når de anholder litauiske kriminelle i Danmark. - Mange af de litauere, som bliver dømt, kommer fra den del af Litauen, fortæller politiinspektør Michael Kjeldgaard. Han er leder af Nationalt Efterforskningscenter ved Rigspolitiet, som samarbejder med det litauiske politi for at dæmme op for den organiserede kriminalitet, som stammer fra Kaunas-området. Han har flere gange været i Litauen af netop den årsag.

Fattige rekrutteres - Kaunas er et område med store sociale udfordringer. Et trøstesløst sted med russiske højhuse i beton og sociale boligområder, hvor kriminelle velorganiserede bander rekrutterer fattige til rejse til Europa og begå berigelseskriminalitet, fortæller Michael Kjeldgaard. Tyvene, der bliver udstyret med gammeldags mobiltelefoner med taletidskort, så de ikke kan spores, får ikke selv penge for det stjålne, som sælges i hjemlandet. Den gevinst scorer bagmændene. I stedet får de et engangsbeløb. Banderne sørger for transport og ophold i Danmark eller et andet EU-land i en kortere periode på en eller to uger. Fodsoldaterne begår blandt andet indbrud i private hjem, hvor de stjæler letomsættelige ting som smykker, penge og eksempelvis Ipads og andet småt elektronik, der kan være i en rygsæk.

Kvikke bagmænd - Valget af tyvekoster handler meget om, hvad der kan afsættes p.t. i hjemlandet. En gang var det havetraktorer, cd-afspillere og gps'er fra biler. For tiden oplever vi en massiv stigning i tyverier fra håndværkerbiler, hvor det er dyrt håndværktøj, der er målet, fortæller Michael Kjeldgaard. Politiet mener desuden, at banderne, der også ses tilsvarende i andre østlande, står bag it-bedrageri, shoulder-surfing, hvor de aflurer folks pinkoder og derefter stjæler dankortet samt tricktyverier og brug af skimmingudstyr på eksempelvis tankstationer, hvor de aflæser koder på betalingskort. Tidligere har der også været tyveri af dyre biler og minkskind. Michael Kjeldgaard fortæller også, at banderne er meget omstillingsparate og hurtige til at se nye muligheder. - Vi har set eksempler på, hvordan de ekstremt hurtigt får lavet falske papirer på, at de har et arbejde i Danmark, så de kan få et personnummer og en Nemkonto. Så går de ind i en forretning og køber for eksempel telefoner og Ipads på afbetaling, som bliver sendt ud af landet, og som de ingen intentioner har om at betale for, fortæller politiinspektøren.