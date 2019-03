Faster Andelskasse får det bedste resultat i fem år

FASTER-ASTRUP: "Tilfreds med udviklingen".

Det er de ord, Faster Andelskasses direktør Jan Kirkensgaard knytter til årsregnskabet i det lille pengeinstitut. Det har han også god grund til at være.

Årsresultatet for 2018 er nemlig 733.000 kroner bedre end i 2017 og lander på 2.083.000 kroner. Det er det bedste årsresultat i de seneste fem år.

Basisindtjeningen er stort set den samme som i 2017, dog med en lille fremgang, og der har også været en mindre fremgang i renteindtjeningen. Den helt store forskel er i nedskrivningerne. På et år er nedskrivningerne blevet en halv million kroner mindre, og det er til trods for, at Faster Andelskasse altid har haft en stor eksponering mod landbrug.

- Vi har stadig nedskrivninger, men vores landmænd er ikke så hårdt ramt af krisen. Tørken betød ikke så meget for dem, da de har adgang til kunne vande deres marker, fortæller Jan Kirkensgaard.

Dog måtte kunderne godt være lidt mindre nøjsomme og komme i gang med at bruge lånte penge. Andelskassens indlånsvækst er på 11 procent, mens udlånsvæksten er på to procent - og det bliver en andelskasse ikke rig af.

- Vi ville gerne have lånt flere penge ud, men vi ser også et marked, hvor priserne er trykket helt ned, og de priser vil vi ikke ned i. Samtidig ser vi, at der er fart på. Vi håber ikke at se det samme, som vi så før finanskrisen i 2008, men vi har en bekymring om, at det kan komme til at gå for stærkt, og Finanstilsynet har da også været ude og advare branchen, forklarer Jan Kirkensgaard.

Omvendt fungerer tingene godt i dagligdagen for Faster Andelskasse.

- Jeg synes, vi er tilfredse med udviklingen. Vi tjener de penge, vi skal, og vi er ikke afhængige af aktionærer. Vi har en sund og ordentlig butik, og det betyder noget for kunderne i dag, og så holder vi os væk fra spekulanter.

Ved generalforsamlingen tirsdag aften var der en mindre udskiftning i repræsentantskabet. Christa Vestergaard og Susanne Thorsen havde ønsket at træde ud, og de blev afløst af Lise Bonde og Laila Kjær.