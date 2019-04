FASTER-ASTRUP: En lang række pengeinstitutter offentliggjorde tirsdag, at de nu kan tilbyde Apple Pay, og den mindste af dem alle er Faster Andelskasse. For det er den vej, det går med vores betalingsløsninger, og den vogn vil Faster Andelskasse ikke lade køre fra sig, selvom det er et lille pengeinstit. Der er nemlig noget signalværdi i at vise, at man har de seneste betalingsløsninger.

- Vi vil vise vores omgivelser og kunder, at vi kan følge med på beatet, og jeg tror, at Apple Pay bliver en hård konkurrent til MobilePay. Det handler også om at vise vores yngre segment af kunder, at vi har den løsning, de efterspørger, siger direktør Jan Kirkensgaard.

Løsningen virker allerede nu, og Jan Kirkensgaard er overbevist om, at han selv kommer til at bruge den. Mobilbetaling er nemlig blevet meget udbredt.

Som navnet antyder, er det IT-giganten Apple, der har udviklet Apple Pay. Kort fortalt kan man oprette sine betalingsløsninger på sin telefon, og i stedet for at sætte sit kontaktløse betalingskort over terminalen, skal man bare holde telefonen henover. Købet godkendes med FaceID eller TouchID, alt efter hvad man har på sin telefon. Har man et Apple Watch, kan man bare stryge armen henover terminalen. Handler man på nettet, er det også nemmere at bruge, da oplysningerne i forvejen er kodet ind.