Skjern: Jeg har verdens bedste job. Tænk at kunne lægge turen ud i Naturens Rige på arbejdet for at kikke efter noget til denne På Vej-serie på en dag, hvor listen med opgaver ikke var over booket. Det er jo her i denne tid, der sker noget derude. Beboerne i fjer og pels bliver flere og flere, for der er unger overalt. De er bare ikke altid til at se. Turen gik denne dag lige forbi Pumpestation Nord, og der var stort set intet at kikke på, lige indtil synet ramte under taget på selve pumpestationen. Der var gang i svalerne eller ret fortalt bysvalerne, for der er jo forskel på bysvaler og landsvaler. Og de havde travlt. Ud og ind i redderne gik det. Så er det, man efter en stund lige får skudt et sjovt foto, der fik denne køretur reddet. Jo, jeg har verdens bedste job. Foto: Jørgen Kirk