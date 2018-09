Fascineret af farver

Skjern: Gerda Iversen, Skjern, har tegnet med både blyant og tusch, siden hun gik i skole. Men for cirka 15 år siden meldte hun sig til et FOF-kursus i akrylmaling for at prøve noget nyt. Her var der fokus på farver, som hun blev utrolig fascineret af at lege med.

Lige nu er det akvarelfarver, Gerda Iversen forsøger sig med, og her henter hun inspirationen til blomsterbilleder fra naturen, i havemagasinet eller lige udenfor døren - i haven.

Akvareludstilling på Skjern Bibliotek mandag 24. september til søndag 28. oktober udstilling i bibliotekets åbningstid kl. 07-22.

/Exp