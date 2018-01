Farlig jernbaneoverskæring skaber frygt

Tarm: Det gælder om at holde fast i styret, når cyklen trilles over en af de 979 jernbaneoverskæringer i Danmark. Alligevel er det næppe mange af overgangene, der kan betegnes som decideret farlige at krydse på cykel.

Farligt ser det dog ud til at være på Storegade i Tarm. Her skaber jernbaneovergangen store problemer for cyklisterne, der ikke kan cykle lige over uden at få problemer med skinnerne på grund af svinget.

Det fik en kvindelig cyklist at mærke den 1. december 2017:

- Lige pludselig lå jeg der bare. Nogen siger, at man skal køre lidt skråt over, mens andre mener, at man skal ud på vejen for at kommer over. Jeg kan huske, at det var lidt fugtigt den dag, men jeg synes, at jeg havde taget mine forholdsregler, siger cyklisten, der ønsker at være anonym. Dagbladet kender hendes identitet.