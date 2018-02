Farlig jernbane: Pårørende kan kræve fælles erstatning

Det skal være slut med, at cyklister hver uge vælter i jernbaneoverskæringen i Tarm. Det mener en af de mange pårørende, der nu er klar til at lave et fælles krav om erstatning.

I december gik det galt for en kvindelig cyklist, der kom så galt afsted, at hun siden har haft brug for hjemmehjælp. Et smertefuldt forløb, der ifølge kvindens svoger først nu lakker mod enden:

Problemerne opstår, når cyklisterne skal krydse overskæringen. Vejens forløb kombineret med skinnernes forløb gør nemlig, at cykelhjul let kommer i klemme, og det giver ugentlige styrt - Både med børn og voksne impliceret.

Den her sag vil jeg blive ved med at kæmpe med. Der er så mange, der kommer galt afsted, og det kan ikke være rigtigt, at der ikke sker noget, når der er så mange ulykker præcis det samme sted.

Er du selv væltet på jernbaneoverskæringen på Storegade, eller kender du nogen, der har oplevet det, hører Jens Rasmussen gerne fra dig i forbindelse med fælles erstatningskrav.Jens kan kontaktes via. mail på jens@jens-rasmussen.dk I mailen skal der være dokumentation for sygedage i forbindelse med ulykken.Informationer fremsendes til erstatningsafdelingen hos Banedanmark.

Svogeren vil tage fat i erstatningsafdelingen i Banedanmark. Her håber han på at kunne opnå erstatning for svie og smerte, men først har han et opråb.

Det undrer Jens Rasmussen, der nu er klar til at søge erstatning for sin svigerinde:

En principsag

Ifølge Jens Rasmussen ligger beløbet for svie og smerte typisk mellem 100 og 130 kroner om dagen.

Det er dog en helt anden ting, han som pårørende til den uheldige cyklist kæmper for:

- Det her er ikke for pengenes skyld, for det er jo ikke noget, man bliver rig af at få erstatning for. Man skal dog se at få ordnet den her sag, og forholdene skal ordnes. Det er fuldstændig ligemeget, hvor meget erstatningen lyder på. Det vigtige er ordentlige forhold, mener Jens Rasmussen.

Han glæder sig over, at kommunen vil undersøge muligheder for en løsning omkring overgangen, men det skal ske hurtigt, hvis ikke det skal gå helt galt en dag:

- Næste gang kan det være, at der sker et dødsfald der. Det vil jo være helt forfærdeligt, siger han.

Han har fulgt tæt med i de mange kommentarer, der har været fra andre, der selv er kommet galt afsted eller kender nogen, der er:

- Det gør indtryk, og det er på tide, at der bliver gjort noget. Mennesker skal kunne cykle i god ro og orden over skinnerne. Det er ikke den her måde, man skal behandle folk på, slutter Jens Rasmussen.

Ringkøbing-Skjern Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne omkring den farlige jernbaneoverskæring.