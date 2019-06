Far fra Skjern blev frikendt for vold mod sin søn

SKJERN: En 37-årig mand fra Skjern-området er blevet frifundet for at have begået vold mod sin søn. Den 37-årige var tiltalt for at have slået den 10-årige dreng flere gange i perioden fra februar 2018 til september 2018. Drengen skulle have fået knytnæveslag i både hovedet og brystkassen, ligesom faren var tiltalt for at have hevet drengen hårdt i armen og slået ham på hovedet med en mobiltelefon, så han fik en bule. Den 37-årige nægtede sig skyldig i anklagerne mod ham, selvom han indrømmede at have taget i drengens arm og at han havde lagt en telefon på drengens hoved, men han havde ikke haft hensigt til vold.