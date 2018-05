Fantastiske Skjern Håndbold er i DM-finalen

Skjern: Hvor er det bare vildt - Skjern Håndbold er i DM-finalen mod BSV.

Det var også vildt, måden Skjern sikrede finalepladsen på. Vildt på den gode måde altså. Nemlig med de dyder Skjern er kendt og elsket for. Fight, vilje, godt spil krydret med store individuelle præstationer. Alt sammen kvaliteter der var med til at forvandle en truende skuffelse til den vildeste jubel og glæde.

Aftenen var en klassiker set med Skjerns øjne, og det var en af de aftener, der får det bedste frem i Skjern Bank Arenas trofaste tilhængere.

For Skjern var i knibe. Faktisk meget i knibe.

Årsagen var velkendt. Skjern havde svært ved at score. Både fordi gode chancer blev brændt, fordi halve chancer ikke skulle være taget, og fordi der blev lavet lige rigeligt med fejl i form af forsøg på indspil til stregen og andre ting, som bare ikke fungerede.

Og lige netop den slags er ikke godt mod GOG. Fynboerne er eksperter i at straffe fejl og afbrændere. Det blev understreget med hele otte scoringer i første halvleg på kontraløb og hurtig midte med tungt pres.

Skjern var med til 10-10, men så rykkede GOG til 15-11 i en periode, hvor intet lykkedes for Skjern rent offensivt. Ved pausen førte GOG 17-14.

Efter pausen fortsatte vanskelighederne. Det var som om, at så snart Skjern scorede, så scorede GOG også. Og når Skjern havde mulighed for at komme tæt på, så blev der brændt. Så GOG førte med to-fire mål frem til 25-23, hvor Skjern i overtal smed bolden væk, så GOG kunne øge til 26-23.

Kort efter reducerede en stadig syg Kasper Søndergaard i undertal til 26-24, og lige efter blev det 26-25 ved Anders Eggert på endnu et af hans stensikre straffekast - otte på otte.

De næste to minutter fik tilskuerne til at gå amok. Målmand Emil Nielsen havde lige tre redninger i træk på oplagte chancer til GOG, og alle tre gange resulterede det i mål på kontraløb ved Bjarte Myrhol. 28-26 til Skjern. Folk var ellevilde.

Derfra var resten en fest. Alle troede på, at Skjern ville holde fast, for hjemmeholdet havde både spillemæssigt og mentalt overskud. GOGs spillere virkede trætte og modløse. Nu var det Skjern, der scorede, hver gang GOG havde arbejdet hårdt for en scoring.

I den fase var Markus Olsson ustoppelig. Den svenske back scorede fire gange i træk for Skjern, der knuste GOG definitivt ved at gå fra 31-29 til 36-29. Det hele endte med 38-30, og dermed havde Skjern vundet det sidste kvarter med 15-4!

GOG var i den grad sat på plads.

Skjern fik fordelt ressourcerne godt. Markus Olsson fik de pauser, han skulle bruge for at have stort overskud i slutfasen. Bjarte Myrhol fik sine små pauser, og da Kasper Søndergaard ikke havde kræfter, trådte Eivind Tangen til som back med stor succes og fine scoringer. I målet leverede Emil Nielsen en pragtkamp i det sidste kvarter, og det var altafgørende for Skjerns triumf.

Allerede på søndag går det løs igen. Den første finalekamp mod BSV spilles i Skjern Bank Arena klokken 16.10 med returkamp i Silkeborg tirsdag den 29. maj.