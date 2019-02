Fantastisk fest på friplejehjemmet

Det hele begyndte i Stauning Kirke kl. 16.00, hvor der knap var en ledig plads at finde, da der var musikalsk underhold ved Inge-Dorthe Kaasgaard og Inger Kold. Gæsterne fulgte med til friplejehjemmet, der var totalt fyldt, mens der blev serveret champagne og kransekage. De fleste holdt sig dog forståeligt nok indendørs, da gaven blev i rusk og regn blev afsløret.

- Det var en fantastik fest med en fantastisk stemning, fortæller formand for støtteforeningen Robert Aagaard Nielsen med begejstring og glæde i stemmen.

Gadefest og gas

- Men vi har fået stor ros for stenen, der vejer to og et halvt ton. Den er fundet ved Tistrup og har fået inskriptionen 9. februar 2009, hvor plejehjemmet åbnede. Vi har også Staunings logo med det flyvende gæs på, forklarer Robert Aagaard Nielsen.

Sognegården var næste stop, hvor der ventede en festmiddag. Ikke færre end 180 gæster havde tilmeldt sig.

- Det gik hamrende godt. Der var fællessang, festtale af Keld Andreasen, der er formand for plejehjemmet, og vi havde et husorkester. Ole Gas, der spiller Kim Larsen-numre, fik sat godt gang i det, så folk dansede og hyggede sig, fortæller Robert Aagaard Nielsen.

Flere af plejehjemmets beboere deltog også glad og havde familie med til at markere 10-året.

- Og, tilføjer formanden med et grin, så var hele Fjordparken (en vej i Stauning, red.) stort set med, så det var nærmest en gadefest!

Festen sluttede før midnat og søndag ventede så oprydning. Men med den gode aften in mente, var det en snild sag.