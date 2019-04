Fangede du dem? De lokale aprilsnarre var løs

Den gode gamle virkelighed

Den mest markante aprilsnar fandt faktisk ikke sted på sociale medier, men ude i den gode gamle virkelighed. Her var borgmester Hans Østergaard (V) sammen med folketingskandidat Kenneth Mikkelsens (V) kampagneleder Tage Møller og Jens Jensen ved at hænge plakater op på Torvet i Ringkøbing af netop Kenneth Mikkelsen. De skulle angiveligt have fået et tip fra af statsminister Lars Lykke Rasmusen om, at valget ville blive udskrevet senere på dagen, og han gerne ville give den nye kandidat et forspring med plakatophængningen.

Plakaterne blev dog pillet ned senere samme dag, da de tre godt var klar over, at valgplakater ikke må hænges op før valgkampen fløjtes i gang - at statminister Lars Løkke Rasmussen, naturligvis.