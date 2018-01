Familien er overrasket over dom på ti års fængsel

Flere familiemedlemmer var mødt op i retten i Næstved. Alle med en stærk tro på, at den 31-årige ville blive frikendt eller i det mindste få en mild straf. Selv kom den 31-årige ind i retten i en nystrøget skjorte og i godt humør. Han smilede til sin familie og sad roligt ved siden af sin advokat, Kaare Kristensen.

- Vi er meget overraskede. Det er vildt, at man i Danmark, kan blive dømt til ti års fængsel for noget, man ikke har gjort. Der må være noget galt med retssystemet, sagde hans kone fattet og roligt, da hun kort efter dommen talte med Dagbladet.

VIDEBÆK: Den 31-årige Christian Nørgaard Pedersens familie var lamslået, da det gik op for dem, at deres søn og mand kan se frem til ti års fængsel, fordi han er blevet fundet skyldig i at være med til at producere kilovis af amfetamin i en garage ved Fiskbæk.

Advokat rystet

Den 31-årige har hele tiden nægtet sig skyldig i at have produceret amfetamin, og udover hans egen advokat har flere af de syv andre forsvarsadvokater i den store amfetaminsag talt hans sag.

- Jeg er rystet over, at han er fundet skyldig, sagde Kaare Kristensen da han havde hørt dommen.

- I min verden er der ikke skyggen af et bevis mod ham. Vi var meget sikre på, at han ville blive frifundet for forholdet, der handler om produktion af amfetamin, sagde han.

Derfor tog det heller ikke mange minutter for Kaare Kristensen og den 31-årige at beslutte, at dommen skal ankes til Østre Landsret til enten frifindelse eller formildelse.