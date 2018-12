Familiegudstjeneste og juletræstænding

Dukken Sussi snakkede meget om, at hun havde fået en adventspakke, og at hun skulle have hele fire gaver inden juleaften.

Skjern: 1. søndag i advent byder traditionen tro på juletræstænding, og i år var der også familiegudstjeneste til start i Skjern Kirke.

Teksten til julesalmerne blev som vanligt projiceret op på muren til venstre for korbuen. Laura og Lillian sang for på de dejlige salmer akkompagneret af Henriette og Jørgen.

Poul Nyborg bød velkommen til alle, og spurgte om, hvordan man her i kirken kunne se, at det var 1. søndag i advent - flere barnearme røg i vejret: Det var nemlig fordi, der var julelys i adventskransen. Dukken Sussi snakkede meget om, at hun havde fået en adventspakke, og at hun skulle have hele fire gaver inden juleaften. Det glædede hun sig rigtig meget til. Hun havde også pyntet sit "hus" flot op her til 1. søndag i advent.

Sussi fortalte også, at alle børnene gerne måtte lave en adventstegning og aflevere til hende eller til "Poul Præst" i Præstegården. Dem ville hun blive rigtig glad for. Hun sagde også, at børnene ikke skulle være bange for præstens hund Agnes, den tror nemlig, den er meget større end den er.

"Poul Præst" forklarede, hvorfor Sussi havde fået et påskeæg i sin første pakke. Det var fordi Jesus red på æslet Palmesøndag og det er jo første søndag i Påsken.

Efter endnu en salme var der nadver, hvor lille Jens gav uddelte brødet. Meget højtideligt, og det var jo selvsagt en familiegudstjeneste.

Juletræet blev tændt kl. 16, derefter kom julemanden i sin kane, og der var godteposer til børnene. Bagefter var der kaffe, saftevand, æbleskiver og småkager.

Alle sang et par julesange akkompagneret af Henriette, og Maibritt læste julehistorie. Ved 17.30 tiden gik folk hjem.