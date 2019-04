Familiefar havde to kilo hash i skabet

Udover fundet var manden også tiltalt for at have fragtet omkring 5,5 kilo hash til en 45-årig makker i Herning op til 8. august 2017, hvor politiet fandt det ulovlige stof under en ransagning. En DNA-undersøgelse viste, at den 47-årige mands DNA var på den tape, som blev brugt til at pakke hashen ind med.

1991,96 gram hash blev fundet pakket væk i et skab i soveværelset af politiet 5. juni sidste år. Desuden fandt betjentene øvrige 41,38 gram hash, 0,99 gram skunk og 1,41 gram amfetamin i huset, hvor mandens kone og deres to teenagesønner også bor.

TARM: En 47-årig mand fra Tarms opland har ved retten i Herning fået en dom på fire måneders betinget fængsel for besiddelse af omkring to kilo hash.

Søforklaring

Den 45-årige, der selv er blevet dømt i en særskilt retssag, forklarede dog, at manden fra Tarm-området intet havde at gøre med de 5,5 kilo. Den 45-årige havde blot fået tapen af ham på et tidligere tidspunkt.

Derfor blev den 47-årige mand, der nægtede sig skyldig i at have fragtet hashen til Herning, alene dømt for de øvrige forhold, som han var tiltalt for. Det inkluderede også flere overtrædelser af færdselsloven, herunder kørsel selvom han er frakendt kørekortet.

Manden nægtede også at kende til hashen i skabet, og mændene kom med en forklaring om, at den 45-årige makker havde gemt de to kilo hash i soveværelset uden den 47-årige mands vidende. Den 45-årige skulle ifølge forklaringen have gjort det, fordi han var bange for at blive taget af politiet med så stor en mængde, da han skulle aflevere et halvt kilo hash til en tredje person.