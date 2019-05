Familieaktiviteter giver nye medlemmer i tennisklub

Tarm: Tennisklubben i Tarm er blandt de klubber i Dansk Tennis Forbund, der har øget medlemstallet mest. Fra 2017 til 2018 steg antallet af medlemmer med 68 procent, fra 51 til 86 medlemmer.

- Vi håber, at stigningen fortsætter, så vi når 100 medlemmer her i 2019, fortæller formand Jørgen Olesen.

Lørdag var det tennissportens dag, hvor klubben holdt åbent hus, både for medlemmer og for interesserede.

Jørgen Olesen er ikke i tvivl om, hvad fremgangen skyldes.

- Vores familieaftner hver torsdag har trukket ringtig mange nye børnefamilier til klubben. Mange kommer med, fordi de kender andre, der er startet i klubben. Forældrene har måske spillet tennis tidligere og har så holdt en pause i nogle år, men vil gerne i gang igen sammen med deres børn. Så er familieaftner lige sagen, for da kan alle træne. Vi har juniortræning fra 17-18 og derefter seniortræning og så klubaften, forklarer Jørgen Olesen.

Her giver klubben en pølse og en øl eller vand.

- Det er vores største udgifter, smiler Jørgen Olesen.

Klubben har også et godt tilbud til de nye børnespillere, der er med til at holde startudgifter nede.

- De kan købe en ketcher for 100 kroner. Når de så er vokset fra den, så får de en anden, forklarer Jørgen Olesen.

De forskellige niveauer får forskellig træning.

- Tennis kan jo godt være svært at komme i gang med, fordi det er svært at styre boldene, men så har vi bolde, der er 50 eller 75 procent langsommere end almindelige tennisbolde, så børnene får spillet og ikke skal bruge al tiden på at hente bolde, siger Jørgen Olesen.

Ud over de velbesøgte klubaftner torsdag vil tennisklubben også arrangere dame- og herreaftner, så hver anden mandag er en ren dameaften, mens den anden mandag bliver en herreaften.

- Vi satser på bredden. Vi har et samarbejde omkring turneringshold med tennisklubben i Skjern, siger Jørgen Olesen.

Tennisklubben har selv tre tennisbaner. Idrætscentret er ved at lave en padel-bane, som tennisklubbens medlemmer også får mulighed for at spille på.

- Vi har et firma til at gøre banerne klar hvert forår, men ellers passer vi selv banerne. Vi har en blad-bande, en gruppe pensionister, der mødes her, spiller og så sørger for, at banerne er gode, fortæller Jørgen Olesen.