Faldne flyvere mindes i Hemmet

Flyvergraven i Hemmet har tidligere dannet ramme om mindehøjtidligheder for de syv omkomne besætningsmedlemmer. Her er det ved 65-års-dagen i 2008. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Syv besætningsmedlemmer omkom 1. december 1943, da et engelsk bombefly blev skudt ned over Hemmet. Lørdag markeres 75-års dagen for styrtet.

HEMMET: Lørdag den 1. december er det 75 år siden, et engelsk bombefly blev skudt ned over Hemmet og efterlod sig et krater i Houm Enge, som i dag er kendt som Flyvergraven. Ombord var der syv besætningsmedlemmer, der alle omkom i styrtet, og for at mindes dem, indbyder Hemmet Sogneforening og menighedsråd til en mindeaften. Flyet styrtede mellem klokken 18 og 19 den 1. december 1943, og derfor begynder mindehøjtideligheden klokken 18 ved Flyvergraven. Her vil man synge et par salmer, og spejderne vil oplyse stedet med fakler. Klokken 19 tager man i kirken, hvor der holdes mindegudstjeneste. Her er det tidligere sognepræst i Hvide Sande, Thomas Kristensen, der prædiker. Han stammer fra Hemmet. Klokken 20 mødes man i menighedshuset til kaffe, hvor Knud Egon Jensen og Eilif Olsen vil fortælle om flystyrtet, som de husker fra deres drengetid. Desuden kommer Vagner Muldbjerg og viser ting frem fra den tid.

Et unikt sted Flyvergraven i Hemmet er temmelig unik. Det er det eneste sted, hvor man stadig kan se vragrester fra det fly, der styrtede på stedet, og i 1948 samlede borgerne i Hemmet ind til en mindesten med et kors, som blev anbragt i den lille lund, som naturen havde dannet efter styrtet. I de seneste år er den lille mindelund blevet renoveret. Der er kommet ny grusbelægning på, og korset er blevet renoveret. Hvert år markeres befrielsesaften den 4. maj ved Flyvergraven. Flyet der styrtede, var et Short Stirling. Den var på vej fra Arlington-flyvebasen i England og ud mod sejlruten mellem Frederikshavn og Oslo, da den blev skudt ned af et tysk Junker natjager. Udover den syv mand store besætning, var flyet fuldt lastet af søminer, som skulle lægges ud. De syv omkomne blev efterfølgende begravet i Esbjerg. Flystyrtet i Hemmet var ikke det eneste flystyrt, der skete under besættelsen her på egnen. Både i Lyne og i Ådum blev der skudt fly ned, og det samme skete med Lancaster-bombefly over Ringkøbing Fjord og i Stadil.