Fakta gjorde vestjyder mindre bange for ulven

Og det var netop for at mane rygter, fordomme og misforståelser i jorden, at den Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing-Skjern havde inviteret til informationsmøde på rådhuset i Ringkøbing lørdag eftermiddag.

Det er den kendte bestand af ulve i Danmark for tiden, selvom man fra både de klassiske og de sociale medier kan få det indtryk, at Danmark er ved at blive løbet over ende af store stygge ulve, der slagter hvert et får, de kommer forbi.

- Danmarks eneste ulvesporingshund bor på Sjælland, så den er ikke i brug så tit. Leif Meldgaard, Ulvespotter- Efter ulvens tilbagekomst er det at holde får som at holde høns. Hegnet skal være i orden. Jens Henrik Jacobsen, Naturstyrelsen Vestjylland Ulven er potentielt farlig, men risikoen er meget lille. Kronhjorte er også potentielt farlige, ligesom risikoen for at blive løbet ned af dem er meget lille. Lasse Jensen, Miljøstyrelsen I øvrigt... ... kan man på ulveatlas.dk se alle observationer af ulve i Danmark og læse mere om ulven. ... står den udstoppede ulv på biblioteket i Ringkøbing frem til påske.

I miljøstyrelsen har man en forvaltningsplan for ulvene, som er ved at blive redigeret, efter at der i sommer kom otte hvalpe i Stråsø Plantage. Et af de centrale punkter i planen er ulvehegn, som landmænd og private med husdyrhold kan få tilskud til. Seks private har indtil nu søgt om at få sat i alt 10 kilometer hegn op, mens Naturstyrelsen selv har sat 25 kilometer ulvehegn op, eksempelvis i områder der afgræsses af får.

Dårligt hegn giver dårlig omtale

Sten Bork Larsen fra Ringkøbing, der mener, at ulven er et kærkomment indslag i den danske natur, var kritisk over for Naturstyrelsens pasning af deres hegn.

- Hvorfor sørger I ikke for at få det vedligeholdt, så man undgår så megen dårlig presseomtale af, at ulven angriber fårene, spurgte han.

Lasse Jensen var enig, men fortalte, at hegnet passes af forpagtere. Der er dog tiltag på vej til at se på andre løsninger, eksempelvis alarmer, hvis der er fejl på hegnet, og måske brug af større dyr end får til at afgræsse visse områder, da ulvene helst vil have et nemt bytte.

Der blev også talt om fra både tilhører og taleres side, at pressen er hurtig til at udråbe ulven som skurken, hver gang et får er blevet angrebet, selvom en DNA-test endnu ikke har be- eller afkræftet det.

- I 2017 havde vi 95 besigtigelser, hvor en landmand havde en formodning om, at ulven kunne stå bag. Ud af disse var det ulv i 24 tilfælde, mens de 71 var andre årsager, fortalte Lasse Jensen.