Fakta bliver til genbrugsbutik: Kirkens Korshær åbner i Tarm

- Vi har arbejdet med at gøre butikken klar siden midten af marts. Derfor er det også dejligt at se så mange mennesker, der kommer forbi her til formiddag, forklarer Gitte.

Genbrugsbutikken har i første omgang åbent fra 13-17 i hverdage og 10-12.30 om lørdagen.Kirkens Korshær har ambition om, at butikken skal have åbent 10-17, men det kræver flere frivillige. På nuværende tidspunkt er der 12 frivillige i butikken, men Kirkens Korshær søger løbende efter flere.

- Vi har faktisk arbejdet på det i et par år. Da vi så fik muligheden for at flytte ind her, var vi ikke i tvivl. Det er jo en fantastisk beliggenhed, siger hun.

Genbrugskonsulent hos Kirkens Korshær Dorthe Egede Hansen var også til stede fredag formiddag. Hun glæder sig ligeledes over, at Kirkens Korshær endelig kan slå dørene op i Tarm:

Plads til alle

Den nye genbrugsbutik i Tarm sælger alt fra porcelæn og møbler til tøj og billeder:

- Vi får møbler og porcelæn fra hovedlageret, og i næste uge får vi også egen varebil, så vi kan hente og bringe genbrugsting, siger hun.

Mens de omkring 50 gæster bevægede sig rundt i den nye butik, samtidig med at de nød en varm kop kaffe og et stykke kage, havde Gitte Eskildsen svært ved at skjule sin glæde.

Tarm og nabobyen Skjern har allerede flere Genbrugsbutikker. Gitte mener dog, at Kirkens Korshær Genbrug er kommet for at blive:

- Selvfølgelig er der plads til alle. Folk har fået øjnene op for genbrug og derfor tror vi også på, at det kan løbe rundt her. Det er i hvert fald dejligt at se opbakningen i dag, siger hun.