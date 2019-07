Faglig konflikt: Lauge Bonde fik lov til at komme ind på byggepladsen i Gødstrup

BORRIS: En faglig konflikt brød ikke ud i lys lue, som det ellers var ventet, da anlægsfirmaet Lauge Bonde mandag morgen skulle ind på byggepladsen ved det nye supersygehus i Gødstrup. Fagforbundet 3F havde truet med at lamme byggeriet, hvis ansatte fra Borris-firmaet mødte op på pladsen, og fredag fik firmaet at vide, at havde de ikke forladt byggepladsen inden klokken 14, ville maskinerne blive låst inde bag en bom. En ordre, som Lauge Bonde valgte ikke at høre efter. Og alt gik fredsommeligt for sig, da Lauge Bonde mandag morgen ankom til byggepladsen.

- Lauge Bondes folk kørte ind på pladsen. Adgangskortet virkede, og der var intet skævt blik til firmaet, fortæller Nikolaj Nikolajsen, juridisk chef for Kristeligt Arbejdsgiverforening, som selv var med på byggepladsen.

Årsagen til den faglige konflikt er den, at Lauge Bonde gennem en årrække har været medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening. Han følger overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus. Firmaet har jordarbejdet på hospitalskirken, der ligger på en selvstændig matrikel inde på byggepladsen, og derfor ikke er omfattet af det øvrige byggeri, som 3F har en social klausul på. For at komme ind til kirken, skal man dog passere adgangskontrollen, og det var her, at Lauge Bondes ansatte blev standset. 3F ønsker at tegne overenskomst med Lauge Bonde, men det ønsker firmaet ikke. Den nuværende overenskomst, som firmaet følger, giver nemlig 19 kroner mere i timen end 3F-overenskomsten.

3F har varslet konflikt mod Lauge Bonde fra torsdag den 4. juli. Det betyder, at ingen medlemmer af 3F må søge arbejde hos Lauge Bonde. Om der er ansatte hos Lauge Bonde, der er medlem af 3F, ved hverken firma eller arbejdsgiverforening.

- Nu må vi se på torsdag, om der bliver en sympatikonflikt. Sker det, så er vi klar, siger Nikolaj Nikolajsen, der har bedt firmaet om at holde arbejdsgiverforeningen orienteret, hvis der sker noget.