Færre vestjyder dyrker idræt i foreninger - men esport hitter stort

På landsplan er der nemlig fremgang på 26.158 unikke medlemmer i idrætsforeningerne, så det samlede medlemstal i DGI og DIF - renset for, at flere idrætsforeninger- og klubber er medlem af begge organisationer - nu er på 2.257.014 fordelt på 11.330 foreninger.

De seneste medlemstal fra DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) viser et fald i antallet af medlemmer i foreningsidrætten her i kommunen.

Fokus på vækst

Eric Engsig, kommunikationsmedarbejder hos DGI Vestjylland, kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor svømningen er gået tilbage i Ringkøbing-Skjern; på landsplan er det en sport i fremgang.

- Det samme gælder fodbold, påpeger han.

At fitness er den store højdespringer, er dog ikke så påfaldende; det er den også på landsplan.

- Vi vil nu analysere på tallene for at finde ud af, hvilke idrætter der taber medlemmer, og hvilke der er i vækst, siger Eric Engsig.

Han peger på, at nogle kommuner er visionskommuner, der har fokus på, hvordan man kan øge antallet af idrætsudøvere.

Eric Engsig peger på, at er en idrætsgren i tilbagegang - som for eksempel svømning i Ringkøbing-Skjern - vil der være god mening i at undersøge, hvordan man griber tingene an i en kommune, hvor idrætten er i fremgang.

- Og vores overordnede målsætning er, at i 2025 skal 75 procent af befolkningen i Danmark dyrke idræt, heraf 50 procent i en forening, siger han.