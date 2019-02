Færre timer på skemaet: Der er mange, der bliver glade for ny aftale

Et bredt forlig i Folketinget sikrer flere fagtimer til folkeskoleelever, men også mulighed for kortere skoledage.

- Vi er generelt positive overfor den nye aftale. Mere medbestemmelse kan vi kun være glade for. Jeg tror, der er mange her i Ringkøbing-Skjern Kommune, der bliver glade for den nye aftale. Indtil nu har skolerne haft mulighed for at søge dispensation til kortere skoledage, og det er der mange, der har gjort, siger Torben Friis Svendsen, der er skoleleder på Holmsland Skole og formand for skolelederforeningen i Ringkøbing-Skjern.

Flere forældre har ment, at skoledagen blev for lang, og det gik udover børnenes fritid. Der var ikke længere tid nok til at se sine kammerater og dyrke sport.

Godt for landsbyskolerne

Det har hidtil været muligt for skoler i hele landet at få kortet skoledagen af. Paragraf 16b i folkeskoleloven har gjort det muligt for skolerne at søge om tilladelse til at have færre timer på skemaet.

De timers understøttende undervisning, som skolerne fik lov at korte skoledagen af med, skulle i stedet bruges, så man fik et tilsvarende antal timer, hvor der i stedet var to lærere til stede.

- Årsagen til, at der er mange i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har søgt dispensation, er, at der er mange landsbyskoler. Ved mange af de skoler har børnene lang transporttid til og fra skole, der yderligere har forlænget skoledagen, siger Torben Friis Svendsen.

Den nye aftale sikrer, at børn i 0. til 3. klasse får forkortet deres skoleuge med to timer og et kvarter.

Resten af årgangene har nu fået mulighed for - uden dispensation - for at konvertere op til to timer af den understøttende undervisning ugentligt til timer med to lærere.

Derfor kan alle skoleelever komme til at få færre timer på skemaet.

- Jeg ved ikke, hvad den nye aftale kommer til at betyde for de skoler, der allerede har paragraf 16b-dispensation. Umiddelbart passer justeringerne med det, vi allerede får reduceret på Holmsland Skole, så det er en mulighed, at vi helt dropper dispensationen, siger skolelederen.