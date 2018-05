Færre tab giver stigende overskud

Nedskrivningerne i kvartalsregnskabet skyldes derfor primært handels­virksomheder samt ejendomsbranchen. Således har banken anset det for nødvendigt at afdække risikoen på ejendomme, der er placeret i udlandet.

Udvikling som forventet

Med de mindre nedskrivninger kalder banken selv regnskabet for tilfredsstillende.

- Når vi kigger på tallene for 1. kvartal 2018, kan vi konstatere, at tingene har udviklet sig, som vi havde forventet. Selvom vores nedskrivninger stadig befinder sig på et relativt højt niveau set i forhold til andre pengeinstitutter, er de trods alt faldet med 33 procent i forhold til 1. kvartal sidste år, hvilket i vores situation må anses for acceptabelt, siger Jan Ulsø Madsen i pressemeddelelsen.

Vestjysk Bank fastholder forventningerne til regnskabet for hele 2018 om et resultat efter skat i niveauet 175 til 250 millioner kroner.

- Vores resultater i 1. kvartal 2018 afspejler, at vi følger den plan, vi har lagt for banken. Dét, at vi har fået vores kapitalnøgletal på plads, har givet os mere "plads" i hverdagen til at tænke forretning, og i dag står vi med et rigtigt godt afsæt til at videreudvikle banken. Det har vi tænkt os at udnytte, siger bankdirektøren.