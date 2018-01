Færre julekort går ud over Skjerns julemærke

Næstformand i bevaringsforeningen, Arne Refslund, overrakte Hans Jørgen Andersen et gavekort til Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, og den kommer på det helt rigtige tidspunkt. Lørdag skal Superbrugsen nemlig have personalefest, og hvert år udloddes der en række præmier til medarbejderne. Gavekortet går med i gevinstpuljen.

Samme pris alle år

Skjerns julemærke kom første gang på gaden i 1984, og gennem alle år har et ark kostet 20 kroner. Mange frimærkesamlere køber arket, og i den seneste udgave, var det Skjern Eksportslagteri, der har hovedmotiv. Ferniseringen foregik på selve slagteriet, der lige nu er under ombygning, og som ved samme lejlighed fik bevaringsprisen.

Dog bliver der næppe overskud på mærket denne gang, men ellers har Skjern Bevasringsforening en fast politik om, hvordan pengene fordeles.

- Bliver der overskud, går halvdelen af det til foreningen Børns Voksenvenner. Vi konkurrerer jo lidt med Julemærkefonden, der driver julemærkehjemmene for børn, og for at kompensere, har vi valgt at give til et lignende formål, forklarer Arne Refslund.