Færdiggørelse af cykelsti må vente til efter sommer: Nu skal broernes ben flyttes

De tre huller i cykelstien mellem Hemmet og Vostrup får lov at stå åbne et stykke tid endnu, mens der arbejdes på en billigere løsning.

VOSTRUP/HEMMET: Der er opstået et nyt bump på vejen i sagen om den ufærdige cykelsti mellem Vostrup og Hemmet. Det betyder, at færdiggørelsen kommer til at trække ud. Cykelstien er i det store og hele færdig, men der mangler tre meget vigtige punkter, for at man kan transportere sig på to hjul mellem de to byer: tre broer over vandløb, som krydser ruten.

Det viser sig nemlig, at den rørløsning, der skulle føre vandet under cykelstien, er alt for dyr. Derfor er kommunen nu ved at arbejde på en ny løsning. Det fortæller Niels Peter Lauridsen, der er leder af Plan og Vejanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Planen var, at vi ville lægge rør i vandløb og lægge cykelstien hen over, men vi er blevet overrasket over pris på den rørføring, siger han til Dagbladet.