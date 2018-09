Facebook gløder: Hvorfor lukke genbrugspladsen i Skjern?

Tidligere i år blev en ny genbrugsplads åbnet i Tarm. Flere er skeptiske over tanken om at lukke genbrugspladsen i Skjern og henvise borgerne til Tarms genbrugsplads. Arkivfoto: Jørgen Kirk

Borgerne går til tasterne for at bevare genbrugspladsen i Skjern. Flere mener at det bliver naturen, der kommer til at bøde for den ekstra køretur.

SKJERN-TARM: Muligvis. Altså bare muligvis... Teknik- og miljøudvalget besluttede forleden på sit møde at man muligvis ville nedlægge genbrugspladsen i Skjern og gøre den til en greneplads. Det er en af de scenarier, der arbejdes på, men straks at nyheden kom, så kom læserne til tasterne på Facebook. - God ide luk i Skjern og hold åben 7 dage i ugen i Tarm, skrev Flemming Jørgensen, der fik følgende svar fra Bent Sørensen: - Genial ide. Der bliver indleveret mest i Skjern, så det er virkelig smart at man skal køre til Tarm med det. Det er noget der gavner co2-regnskabet. Det tyder på, at der sidder for mange djøf'er i teknisk forvirring. - Nej nej, det hænger jo slet ikke sammen. Man lukker jo ikke den butik, der har størst omsætning, i håb om, at folk så kører længere, for at handle i kædens anden butik. Der er ALTID mange mennesker på genbrugspladsen i Skjern. Det må jo dokumentere behovet, skriver Lotte Baun. Flora Mikkelsen mener, at det bliver naturen, der kommer til at bøde, hvis man lukker ned i Skjern, og den holdning er hun ikke alene med. - Stop stop den tanke. Så kan der hurtig blive meget mere ude i naturen, der er rigeligt der. Så luk ikke Skjern genbrugsplads.