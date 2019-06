Facebook byder Kineseren et varmt velkommen til Borris

BORRIS: Så kan man ikke få en bedre opbakning til sit projekt!

Tirsdagens nyhed om at kineserrestauranten på Bundgaards Hotel genåbner, blev modtaget ganske godt - hvis man altså skal sige det med en beskeden stemme. Skal man snarere være mere realistisk, så må det betegnes som fuldstændig vildt!

Da nyheden om Kineseren, som restautranten kommer til at hedde, blev lagt på Dagbladets Facebook-side, gik der simpelthen ild i det sociale netværk, og kommentarfeltet var lige så varmt som ris, nudler og Peking-and. Alle var glade over udsigten til snart at skulle til den store buffet igen. At dømme på de mange kommentarer, så venter der utallige middagsinitationer med Borris som destination, og Facebook-brugerne dryssede gavmildt af smileyer og emojis i den store gryde. Fire timer efter at opslaget var lagt ud på Dagbladets Facebook-side, havde det trukket et pænt stykke over 200 kommentarer.

- Se far - fødselsdagstraditionen kan genoptages, skrev Mette Knudsen.

- Glæder os, skrev Flora Mikkelsen.

- Det klager vi ikke over, bemærkede Niels Christian Friborg, efterfulgt af en smiley.

- Så er familiemiddagene reddet, lød det fra Brita Aas Jacobsen.

- Så skal vi snart på tur igen. Denne gang er det bedre end Tipperne, bemærkede Abbie Louise Kathrine Milne, der havde tagget flere i sin kommentar.

Hvornår restauranten åbner, er der endnu ikke sat dato på. Selskabet bag fortæller, at der først skal være nogle prøvespisninger, så man er sikker på, at arbejdsgangene fungerer, når gæsterne bydes velkommen.

Den tidligere kinesiske restaurant i Borris lukkede i efteråret, og efter at bygningen gik på tvangsauktion, er der blevet arbejdet hårdt for at åbne den på ny. Bygningen har blandt andet gennemgået en stor renovering, og udover kinesisk restaurant, skal der være sundhedshus i bygningen.