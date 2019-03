Da erhvervsdirektør Kenneth Mikkelsen fra Herning sidste sommer førte valgkamp for at blive Ringkøbingkredsens nye folketingskandidat, blev hans seng omdrejningspunkt for debatten. For kan man være kandidat for Venstre i Ringkøbing-Skjern, når man sover 15 kilometer fra kommunegrænsen? Ja, sagde Mikkelsen og 60 procent af de fremmødte medlemmer til opstillingsmødet. Vi besøger kandidaten på den private hjemmebane - en tidligere fabrikantvilla i Hernings midtby.