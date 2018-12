Får du en firmajulegave?

Maria Kristensen, Ringkøbing: Vi plejer at få en julegave på min arbejdsplads. Sidste år fik fik en Verner Panton-lampe, som jeg blev meget glad for. Gavens størrelse betyder egentlig ikke noget for mig. Jeg synes, det er tanken, der tæller. Foto: Christian Munk

Per Ahlgren, Sulsted: Jeg har ikke været ansat så længe, men jeg tror nok, vi får en julegave på min arbejdsplads. Det er noget med, at vi selv skal krydse af, hvad vi gerne vil have. Det har jeg ikke fået gjort endnu. Julegaven betyder helt ærligt ikke rigtig noget for mig, så det gjorde mig ikke noget, hvis ikke vi fik en gave.